Ancelotti: "Mario Rui resta. Mercato? Il 31 agosto saremo tutti contenti"

Il tecnico del Napoli Carlo Ancelotti, al termine del match amichevole contro la Feralpi Salo', ha parlato anche di mercato nel corso di un'intervista rilasciata a Tv Luna.

"Mario Rui non è sul mercato. Resterà con noi. Gaetano lo stiamo valutando, potrebbe restare. Lo sto provando in una posizione nuova, è un giocatore che a me piace molto. Insigne preferisce giocare a sinistra ed un allenatore deve essere attento a queste cose. La società si muove molto bene sul mercato. Il 31 agosto saremo tutti contenti", le parole dell'allenatore azzurro.