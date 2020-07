Osimhen-Napoli: c'è l'intesa con il Lille, ma non quella con il nuovo agente

La trattativa per portare Victor Osimhen al Napoli si arricchisce di un nuovo capitolo. Dopo le parole di ieri del dg del Lille Marc Ingla in conferenza stampa ("Penso che siamo nella fase finale del trasferimento di Osimhen, anche se c'è interesse da parte di altri club. Il giocatore ha fatto la sua scelta e siamo nell'ultima parte della trattativa. È un rimpianto vederlo andare ma è il mercato. E' la logica per tutti i club francesi, tranne uno. Non è solamente una questione di prezzo di trasferimento, ma anche di stipendio. È rimasto qui solo un anno, ma questa è la vita"), tutto sembrava ormai in discesa.

Ed invece, come peraltro preannunciato dal ds azzurro Cristiano Giuntoli ai microfoni di Dazn mercoledì sera, l'entrata in campo del nuovo agente del calciatore ha cambiato un po' le carte in tavola.

Il club partenopeo, infatti, ha praticamente raggiunto l'intesa con il Lille, ma non ha ancora in mano quella con il nuovo procuratore dell'attaccante. Nelle ultime ore sono insistenti le voci che parlano di un inserimento di club inglesi, che però al momento non hanno accordi con la società transalpina.

La sensazione è che una svolta, in un senso o nell'altro, arriverà la prossima settimana. Anche perchè De Laurentiis non sembra intenzionato ad entrare in aste con altri club sull'ingaggio.