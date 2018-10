Udinese-Napoli, dubbio in porta: Karnezis favorito per la maglia da titolare

Il Napoli di Carlo Ancelotti prepara il match di campionato contro l'Udinese. Oggi sono rientrati i tanti calciatori impegnati con le rispettive Nazionali, e tra questi David Ospina, portiere colombiano in prestito dall'Arsenal. Ospina ha lavorato oggi a Castel Volturno svolgendo esercizi di scarico, e potrebbe quindi fare spazio a Orestis Karnezis per la gara del Friuli. Ancelotti deciderà domani, ma il greco sembra in vantaggio per la maglia da titolare. Per Karnezis si tratterebbe della partita dell'ex: il portiere è infatti arrivato in estate a Napoli, nell'ambito della maxi-operazione di mercato che ha portato in azzurro anche il giovane - e finora inespresso - portiere Alex Meret.