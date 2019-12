Udinese-Napoli, i convocati: c'è Koulibaly e anche la novità Leandrinho

Carlo Ancelotti recupera Kalidou Koulibaly per la sfida contro l'Udinese. Il difensore senegalese è stato inserito dal tecnico azzurro nell'elenco dei convocati per la trasferta in Friuli.

Ancora assenti per infortunio Allan, Ghoulam e Milik. Nella lista c'è anche il giovane Leandrinho, per la prima volta in stagione.

Questo l'elenco completo dei convocati: Callejon, Di Lorenzo, Elmas, Fabian Ruiz, Gaetano, Hysaj, Insigne, Karnezis, Koulibaly, Leandrinho, Llorente, Lozano, Luperto, Manolas, Maksimovic, Mario Rui, Meret, Mertens, Ospina, Younes, Zielinski.