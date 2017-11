Udinese-Napoli 0-1: gli azzurri mantengono il primato. Decide Jorginho

Il massimo risultato con il minimo sforzo. Il Napoli mantiene il primato in classifica, rispondendo all'Inter, vittoriosa a Cagliari nell'anticipo serale del sabato, e sbancando il Friuli con il successo di misura sull'Udinese. Decisivo un gol dell'italo brasiliano Jorginho, che corregge in rete un rigore respinto da Scuffet.

Sarri conferma Maggio e Chiriches titolari, non rischiando Mario Rui non al meglio e concedendo un turno di riposo di Albiol, a cinque giorni dal big match contro la Juventus. La partita non è bella. L'Udinese sembra rinfrancata dal cambio di allenatore e prova ad aggredire il Napoli a centrocampo.

Di occasioni pericolose se ne contano veramente poche e così per sbloccare la gara serve un penalty, guadagnato dall'inesauribile Maggio, ancora migliore in campo, e 'trasformato' in due tempi da Jorginho, che calcia male ma è poi lesto a ribadire in rete la respinta di Scuffet.

La ripresa è piuttosto noiosa, con gli azzurri meno vivaci e brillanti del solito. Sarri cambia qualcosa, gettando nella mischia Diawara, Zielinski e Rog. Alla fine i tre punti arrivano e per i partenopei è la cosa più importante.