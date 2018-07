Il tweet "antibufala" del Napoli fa arrabbiare i tifosi: arriva la condanna dell'Odg

Un tweet della Ssc Napoli ha oggi scatenato un vero e proprio vespaio, con l'Ordine dei Giornalisti della Campania intervenuto a stigmatizzare ancora una volta il comportamento del club di Aurelio De Laurentiis.

Dopo le parole del patron in radio, già resosi protagonistia di un siparietto "anti-bufala" sul calciomercato, i social media del club hanno fatto eco al presidente postando un sondaggio dal gusto quantomeno controverso. L'invito ai tifosi era quello di scegliere quale tra tre "fake news" era la più clamorosa.

Nomi, cognomi e testate nel tweet, con i tifosi che però hanno reagito criticando ferocemente la gestione della comunicazione degli azzurri, ancora una volta nell'occhio del ciclone per i suoi modi sui generis. E poco dopo è venuta anche la pesante condanna dell'OdG: "Il Napoli è ossessionato dal mondo dell'informazione, ormai non sanno più che cosa inventare. L'ultima trovata, quella su una vera bufala, delegittima una società che in queste ore dovrebbe pensare a rinforzare la squadra anziché giocare con i social".