Tuttosport, prima pagina della discordia: "Scansopoli? Avete rotto. E intanto il Napoli passeggia a Cagliari..."

"Scansopoli? Avete rotto, sempre contro la Juve". È il titolo d'apertura dell'edizione odierna di Tuttosport. Un titolo che non è passato inosservato ai tifosi del Napoli anche alla luce del riferimento successivo alla vittoria del Napoli, "Intanto il Napoli passeggia a Cagliari...", con dei puntini sospensivi che lasciano quasi intendere anche i sardi non abbiano fatto di tutto per fermare la squadra di Sarri.

La polemica su di una presunta "Scansopoli" ha origini lontane, ma è nata soprattutto dal match tra bianconeri e Sassuolo, un più che rotondo 7-0 che seguiva di pochissimi giorni la già chiacchieratissima vicenda Politano.

Il match contro l'Atalanta previsto inizialmente per domenica e poi rinviato causa neve stava per fare il resto: Gasperini contro la Juventus aveva deciso di mettere in campo una formazione decisamente lontana dall'11 titolare, a detta dell'allenatore degli orobici per far rifiatare chi aveva giocato in Europa League in vista della sfida infrasettimanali – sempre con i bianconeri – in Coppa Italia.