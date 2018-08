La provocazione di Tuttosport: «Cinque pere»

Mancano ancora un paio di settimane all'inizio del campionato di serie A ma Tuttosport è già entrato in clima “rivalità” con il Napoli. Non ha perso l'occasione per canzonare gli azzurri dopo la sconfitta di ieri sera contro il Liverpool. La disfatta degli azzurri è stata descritta dal giornale di Torino con un irriverente: «Cinque pere dal Liverpool».

Non si tratta del primo titolo provocatorio di Tuttosport che conferma anche quest'anno da che parte sarà. Online sono subito partite le proteste dei tifosi che vorrebbero i giornali nazionali imparziali di fronte alle vicende sportive ma sicuramente non saranno accontentati dal giornale molto vicino alla sponda bianconera di Torino.