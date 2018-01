CALCIOMERCATO NAPOLI - Tutte le notizie di giornata: le ultimissime

"Simone al Napoli? Ci siamo presi una pausa di riflessione. Appena torna dalle vacanze ci siederemo io e lui dinanzi ad un tavolo e decideremo...". Così Donato Orgnoni, agente di Simone Verdi, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli del possibile trasferimento in azzurro del suo assistito (CLICCA QUI PER LEGGERE L'INTERVISTA). Il club partenopeo, nel frattempo, resta forte anche su Deulofeu del Barcellona. Gli azzurri, come riporta Sky Sport, hanno chiesto ed ottenuto l'autorizzazione dal Barcellona ad instaurare un contatto con l'ex Milana, per trattare un eventuale trasferimento in azzurro. Secondo quanto riferisce dalla Spagna, inoltre, Mundo Deportivo, quella del Napoli è l'unica proposta concreta giunta ai catalani per l'acquisto del giocatore a titolo definitivo. Gli altri club interessati, Inter e Siviglia, vorrebbero il calciatore solo in prestito. L'offerta del sodalizio partenopeo si aggirerebbe sui 10 milioni di euro circa. Il Barcellona, che vede di buon occhio l'interesse del Napoli, spera comunque di guadagnare di più dalla cessione del nazionale spagnolo (CLICCA QUI PER LEGGERE LA NOTIZIA).

FATTA PER MACHACH - Potrebbe essere giovedì, o al più tardi venerdì, il giorno dell'arrivo del centrocampista francese Zinedine Machach a Napoli. Il 23enne ex Tolosa potrebbe svolgere le visite mediche con il club partenopeo proprio nella giornata dell'11 gennaio ed aggregarsi ai suoi nuovi compagni, almeno momentaneamente, in attesa di capire se sarà ceduto o meno in prestito (CLICCA QUI PER LEGGERE LA NOTIZIA).

OUNAS RICHIESTO IN FRANCIA - Adam Ounas ha ancora molti estimatori in Francia. L'esterno del Napoli, che ha collezionato sin qui poche presenze nel campionato italiano, piace al Saint Etienne. Secondo la stampa transalpina, in particolare "Jeunesfooteux", la squadra di Ligue 1 avrebbe richiesto agli azzurri il prestito dell'ex Bordeaux, ma la proposta sarebbe stata rispedita al mittente. Sull'ipotesi di partire in prestito a gennaio, Ounas in un'intervista rilasciata nelle ultime ore a El Heddaf TV ha dichiarato: "Non ci penso. Sto bene a Napoli. Sarri ha fiducia in me e fin quando nessuno mi dirà che devo andare in prestito, starò sempre a Napoli. Sono qui per imparare e crescere" (L'INTERVISTA COMPLETA AD OUNAS).

RAFAEL PUO' ACCORDARSI CON IL DEPORTIVO LA CORUNA - Continua il corteggiamento del Deportivo La Coruna a Rafael. Il portiere brasiliano, secondo quanto scrive in Spagna "El ideal gallego", potrebbe lasciare il Napoli a gennaio ed accordarsi con il sodalizio iberico fino al termine della stagione.