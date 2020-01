CALCIOMERCATO NAPOLI - Demme atterra in Italia e Lobotka è più vicino

Diego Demme è atterrato in Italia nella tarda serata di mercoledì. Il 28enne centrocampista del Lipsia sarà il primo colpo del Napoli nel mercato di gennaio.

Il calciatore di origini italiane sosterrà nella mattinata di giovedì le visite mediche a Roma, prima di raggiungere la Campania.

Intanto anche Stanislav Lobotka sembra essere più vicino nelle ultime ore. Il Celta Vigo, infatti, secondo quanto riferisce dalla Spagna "Todofichajes", ha trovato il sostituto dello slovacco: si tratta di Guido Rodriguez, centrocampista argentino in forza ai messicani dell'America.

Il club iberico potrebbe chiudere quest'operazione per circa 10 milioni di euro, circa la metà di quanto potrebbe incassare dal passaggio di Lobotka al Napoli.

Sul fronte uscite Tonelli è vicino al ritorno alla Sampdoria, mentre Gaetano dovrebbe andare in prestito in Serie B. Resta da definire anche la situazione di Younes, che potrebbe tornare in Germania.

In stand-by, invece, almeno per il momento, lo scambio Politano-Llorente con l'Inter. Secondo quanto riferisce Sky Sport, infatti, sull'ex Sassuolo c'è ora il Milan.