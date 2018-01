CALCIOMERCATO NAPOLI - Tutte le notizie di giornata: le ultimissime

Roberto Inglese non è andato neanche in panchina nell'anticipo di campionato Chievo-Udinese. Il centravanti, alle prese con un problema fisico al ginocchio rimediato nel corso del match contro il Benevento, potrebbe essere ormai al passo d'addio con i clivensi. Alla ripresa della Serie A dopo la sosta, infatti, Inglese potrebbe essere già un giocatore del Napoli.

VERDI-POLITANO, SPRINT SULLE FASCE - Intanto si continua a lavorare per regalare a Sarri un esterno offensivo. Sembrano salire le quotazioni di Verdi e Politano. La scelta degli azzurri potrebbe cadere su uno dei due. Decisiva sarà la volontà di Bologna e Sassuolo di inserire eventuali contropartite tecniche nell'operazione.

CICIRETTI PIANO B PER GENNAIO - Nel caso in cui non dovesse andare a buon fine nessuna delle trattative con Verdi e Politano, il Napoli potrebbe invece pensare di anticipare l'arrivo di Ciciretti all'ombra del Vesuvio di sei mesi. L'accordo col Benevento potrebbe non essere difficile da trovare, come ribadito dal numero uno giallorosso Vigorito a Radio Kiss Kiss Napoli: "Se il Napoli lo vuole a gennaio, deve alzare la cornetta e parlare con me".

DAL BRASILE SPUNTA FELIPE VIZEU, L'ICARDI BRASILIANO - Secondo quanto scrive in Brasile "Coluna do Flamengo", il Napoli, insieme al Santos, al Lokomotiv Mosca e all'Indipendiente, sarebbe interessato a strappare al Flamengo Felipe Vizeu, 20 anni, promettente centravanti accostato, in patria e non, a Mauro Icardi per similitudini fisiche e tecniche (CLICCA QUI PER LEGGERE LA NOTIZIA).

PER LA PORTA IDEA VODISEK - Non sono da escludere movimenti in casa azzurra anche nel reparto portieri. Secondo Tmw, infatti, il Napoli continua a monitorare con attenzione lo sloveno Rok Vodisek, in scadenza a giugno 2018. Rafael, intanto, potrebbe accasarsi al Deportivo La Coruna già a gennaio.