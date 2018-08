CALCIOMERCATO NAPOLI - Tutte le trattative di giornata: le ultimissime

A meno di due settimane dalla chiusura delle contrattazioni in Italia, ogni giorno diventa decisivo per il mercato del Napoli.

In particolare - secondo Sky Sport - gli azzurri sarebbero vicini a mettere a segno un doppio colpo di mercato. Il club partenopeo, infatti, potrebbe nei prossimi giorni concludere le trattative per il 33enne portiere messicano Guillermo Ochoa, che dovrebbe arrivare con la formula del prestito con diritto di riscatto dallo Standard Liegi, e per il terzino destro del Lille Kevin Malcuit, con un costo dell'operazione da circa 10 milioni di euro (LEGGI LA NOTIZIA).

Per quanto riguarda gli estremi difensori, però, nelle ultime ore dalla Turchia è venuto fuori nuovamente il nome di Fernando Muslera, in forza al Galatasaray, già accostato in passato al Napoli. Secondo "Yurt Gazetesi", Carlo Ancelotti avrebbe inserito il nome del 32enne uruguaiano in un'ipotetica lista di obiettivi per la porta (LEGGI LA NOTIZIA).

Sul fronte attaccante, invece, Aurelio De Laurentiis ai microfoni di Radio Kiss Kiss ha spento le voci circolate negli ultimi giorni: "Non è una priorità" (LEGGI LE DICHIARAZIONI).