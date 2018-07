CALCIOMERCATO NAPOLI - Tutte le trattative di giornata: le ultimissime

La bomba di mercato del giorno arriva dalla Spagna. Secondo il noto quotidiano catalano "Sport", Marek Hamsik si sarebbe offerto negli ultimi giorni al Barcellona (LEGGI LA NOTIZIA).

Il club blaugrana - secondo Sport - considera il capitano del Napoli un giocatore molto interessante, ma non ha al momento intenzione di acquistarlo. Il Barcellona starebbe, infatti, cercando sul mercato altri calciatori che più si avvicinano ai profili desiderati dal tecnico Valverde e per questo avrebbe lasciato al momento 'parcheggiata' la possibilità di negoziare l'eventuale acquisizione del cartellino del 31enne centrocampista slovacco.

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, poi, Aurelio De Laurentiis ha fatto il suo consueto punto quotidiano sul mercato azzurro, a partire dalla questione terzino: "Malcuit (il terzino del Lille accostato agli azzurri nei giorni scorsi)? Vero, è un profilo molto interessante. Darmian chiede 5 anni di contratto? In genere è la durata che io propongo sempre ai calciatori. Mario Fernandes? Non so se Giuntoli lo stia trattando. I 25 milioni di euro non sono un problema. Laxalt? E' un buon giocatore, io non ho parlato con nessuno, non so Giuntoli. Prezioni è una bottega molto cara".

Per quanto riguarda l'attacco, De Laurentiis ha aggiunto: "Kean proposto da Raiola? Falso, non mi ha chiamato nessuno. Rodrigo mi intriga molto? Vero".

Sul mercato in uscita, invece, il presidente del Napoli ha chiarito: "Chiriches alla Samp? No, serve a noi. Luperto all'Empoli? Vero, anche se il presidente del club toscano non si è comportato benissimo con me per una serie di motivi".