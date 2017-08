CALCIOMERCATO NAPOLI - Ultimo giorno di trattative: tutte le notizie | DIRETTA

Ultimo giorno di trattative per il calciomercato estivo, che chiuderà i battenti alle 23,00 di giovedì 31 agosto. Attese novità anche per il Napoli, che dovrà in primis cedere. Zapata e Strinic sembrano quelli più vicini all'addio, mentre ancora in bilico è la posizione di Tonelli e Giaccherini. Difficile, invece, almeno per il momento, trovare acquirenti per Rafael e Zuniga. In entrata non è da escludere un ultimo colpo, come lasciato intendere anche dal presidente De Laurentiis. Zinchenko sembra il nome più plausibile, ma potrebbero esserci sorprese.

NapoliToday seguirà le ultime 24 ore di calciomercato con una lunga diretta, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale sulle trattative che riguardano il Napoli:

LA DIRETTA

Ore 00,00 - Rai Sport: anche Tonelli può trasferirsi alla Samp, con la formula del prestito

Ore 23,45 -.Sky Sport: "Strinic e Zapata alla Samp per 22 milioni di euro, accordo raggiunto"

Ore 23,30 - De Laurentiis a Premium Sport: "Altre cose tra acquisti e cessioni accadranno tra oggi e domani". (L'INTERVISTA COMPLETA)

Ore 23,15 - Sportitalia: "Ritorno di fiamma della Sampdoria per Strinic e Zapata"

Ore 23,00 - De Laurentiis a Sky Sport: "Zapata lo cerca il Sassuolo, la Sampdoria, un club russo e uno inglese. Nell’ultimo giorno di mercato o non succede nulla e Zapata resta con noi, il che non mi dispiacerebbe, oppure ci sarà l’irruente asta dell'ultima ora". (L'INTERVISTA COMPLETA)