CALCIOMERCATO NAPOLI - Tutte le notizie di giornata: le ultimissime

Ore frenetiche per la dirigenza del Napoli. Gli azzurri potrebbero essere tra i grandi protagonisti di questo finale di calciomercato invernale. Sul piatto resta la trattativa con il Sassuolo per Politano. Secondo Sky Sport nel primo pomeriggio ci sarebbe stato un incontro interlocutorio tra Giuntoli e il club neroverde. L'accordo con il giocatore c'è già, ma gli emiliani continuano per il momento a fare muro, in attesa di trovare un sostituto che potrebbe essere D'Alessandro del Benevento.

La notizia di giornata più clamorosa riguarda Amin Younes: saltato il passaggio dell'esterno tedesco dall'Ajax a Napoli. L'esterno tedesco arriverà in azzurro solamente a luglio a parametro zero.

Sembra invece meglio avviata la conclusione del passaggio di Giaccherini dal Napoli al Chievo. La formula dovrebbe essere quella del prestito con obbligo di riscatto.

In dubbio la posizione di Machach: potrebbe lasciare Castel Volturno nelle prossime ore per andare in prestito, ma anche restare a disposizione di Sarri.

Tornano in ballo nelle ultime ore anche due 'vecchi' nomi, quelli di Klaassen e Keita. L'olandese, ora all'Everton, secondo quanto scrive Alfredo Pedullà sul proprio sito ufficiale, sarebbe stato proposto al Napoli. Non è da escludere che possa essere il colpo 'last-minute' degli azzurri. Il Daily Star, invece, è convinto che il club partenopeo non si sia ancora rassegnato all'idea di non riuscire a strappare l'ex Lazio al Monaco.