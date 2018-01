CALCIOMERCATO NAPOLI - Tutte le trattative di giornata: le ultimissime

Zinedine Machach sarà un giocatore del Napoli nei prossimi giorni. Il centrocampista francese ha infatti raggiunto un accordo con il club azzurro, con il quale firmerà un contratto di quattro anni e mezzo. Secondo LeSport10, infatti, decisivo è stato il viaggio a Napoli dell'agente dell'ex Tolosa, Stéphane Courbis, nella giornata di martedì 2 gennaio.

PER YOUNES A GENNAIO SI FA DURA - L'arrivo di Amin Younes da subito al Napoli appare più difficile. Gli azzurri, che hanno già in pugno il forte esterno tedesco per giugno, difficilmente troveranno un accordo con l'Ajax nelle prossime settimane. Secondo quanto scrive in Olanda "V-Bal.nl", infatti il club partenopeo avrebbe offerto 1 milione di euro per avere in anticipo il 23enne, a fronte di una richiesta del club di Amsterdam di 10 milioni (CLICCA QUI PER LEGGERE LA NOTIZIA).

SALTA L'ARRIVO DI JANSSEN - Il Napoli aveva messo le mani su un altro interessante prospetto del calcio europeo, Vincent Janssen. A svelare il clamoroso retroscena di calciomercato è Futbol Arena. Il Tottenham, proprietario del cartellino del giocatore, aveva richiesto al Fenerbahce di anticipare la chiusura del prestito per cedere il 23enne attaccante olandese al club partenopeo già a gennaio. Impossibile, però, completare il trasferimento per motivi regolamentari: Janssen, infatti, nella stagione 2017-2018 ha già indossato in gare ufficiali la maglia del Tottenham e del Fenerbahce e non può indossarne una terza (CLICCA QUI PER LEGGERE LA NOTIZIA).

GIACCHERINI PIACE IN TURCHIA - Emanuele Giaccherini potrebbe lasciare a gennaio il Napoli. L'ex esterno della Nazionale è sul taccuino di alcuni club italiani ed europei. L'ultimo interessamento in ordine di tempo è quello del Besiktas. Secondo quanto scrive infatti in Turchia il noto quotidiano sportivo locale "Fanatik", l'ex juventino è finito nel mirino dei bianconeri di Istanbul (CLICCA QUI PER LEGGERE LA NOTIZIA).

IL SAINT ETIENNE SULLE TRACCE DI MAKSIMOVIC? - Il Saint Etienne è alla ricerca di un difensore centrale per rinforzare la sua retroguardia. Tra i papabili potrebbe esserci anche il nome di Nikola Maksimovic, stando a quanto scrive in Francia Foot01.

RAFAEL VERSO LA LIGA SPAGNOLA? - Rafael Cabral potrebbe chiudere la sua esperienza al Napoli con sei mesi d'anticipo. Secondo quanto scrive in Spagna "El Desmarque", infatti, il portiere brasiliano è finito nel mirino del Deportivo La Coruna.