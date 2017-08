CALCIOMERCATO NAPOLI - Tutte le trattative di giornata: le ultimissime

Incassata la permanenza di Pepe Reina fino a fine stagione e risolta la questione portiere, il Napoli si muove in queste ore sul fronte uscite. Il ds Giuntoli ha praticamente messo a segno la cessione di Leonardo Pavoletti al Cagliari. La formula - come riferito da Sky - sarà quella di un prestito con obbligo di riscatto per una cifra complessiva di 12 milioni di euro.

GRANDI AFFARI IN VISTA CON LA SAMP - Con le casse piene dopo la cessione di Schick alla Roma, il club di Ferrero può ora regalare al tecnico Giampaolo alcuni rinforzi in più reparti. Con il Napoli si tratta per Zapata, Strinic e Tonelli, quest'ultimo cercato con insistenza anche dal Chievo. Il più vicino a trasferirsi sotto la Lanterna, sembra al momento il terzino croato, ma non è da escludere che il Napoli ed i blucerchiati possano concludere un'operazione ben più ampia.

KEITA VA AL MONACO - L'attaccante della Lazio resterà un sogno 'proibito' per De Laurentiis. Lo spagnolo, infatti, si trasferirà nelle prossime ore in Francia al Monaco. Bruciata, dunque, la concorrenza degli azzurri, dell'Inter e della Juve.

DALLA SPAGNA: IL NAPOLI NON MOLLA SUAREZ - Gli azzurri continuano a seguire l'esterno d'attacco del Barcellona. A scriverlo in Spagna è il noto quotidiano sportivo "As". La clausola rescissoria del calciatore ammonta a 50 milioni di euro, ma il club blaugrana, spiega As, è pronto a lasciarlo partire anche per molto meno.

JONNY CASTRO TORNA D'ATTUALITA' - Sul fronte terzini torna d'attualità un nome già circolato nei mesi scorsi, quello di Jonny Castro del Celta Vigo, capace di giocare su entrambe le fasce. Secondo quanto scrive in Germania "Vfb1", infatti, gli azzurri contendono il calciatore allo Stoccarda.