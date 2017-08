CALCIOMERCATO NAPOLI - Tutte le trattative di giornata: le ultimissime

Pepe Reina continua a rimanere l'argomento del giorno del calciomercato del Napoli. Il futuro del portiere spagnolo resta in bilico ed una decisione definitiva è attesa nelle prossime ore. Il Psg non sembra intenzionato ad alzare di molto l'offerta per il cartellino dell'ex Liverpool. Il club partenopeo, dal canto suo, preferirebbe non cambiare il suo numero 1 a campionato in corso. Gli azzurri si cautelano comunque: si continua a parlare con la Real Sociedad per Rulli, mentre sullo sfondo resta anche Perin.

SCHICK VA ALLA ROMA, IL NAPOLI TORNA SU KEITA - Non è andato a buon fine l'assalto finale del Napoli per Patrick Schick. L'attaccante ceco, infatti, si trasferirà alla Roma, per una cifra vicina ai 38 milioni di euro. De Laurentiis, allora, ha dirottato nuovamente le sue attenzioni su Keita. Secondo Radio Kiss Kiss Napoli, infatti, il club partenopeo ha trovato l'accordo con i capitolini, con Lotito che starebbe provando a convicere ad accettare la destinazione il giocatore, ancora orientato a preferire la Juve.

CESSIONI: IN TRE AL PASSO D'ADDIO - Il ds azzurro Giuntoli continua a lavorare alacremente anche in uscita. Strinic, Zapata e Pavoletti sembrano essere quelli più vicini all'addio. Per il primo si spera nel Sassuolo, qualora Peluso dovesse andare al Chievo. Per il secondo resta in piedi l'ipotesi Samp, ma non solo, mentre per Pavoletti sono tanti ancora i club in ballo, con il Cagliari che continua ad essere favorito.

L'EVERTON SU GHOULAM - Il terzino franco-algerino non ha ancora rinnovato il suo accordo con il Napoli, ma per lui non mancano estimatori in giro per l'Europa. Sulle sue tracce, secondo quanto scrive in Inghilterra "HITC", ci sarebbe anche l'Everton.