CALCIOMERCATO NAPOLI - Tutte le notizie di giornata: le ultimissime

Sono ore caldissime per il mercato del Napoli. Dopo aver praticamente chiuso l'accordo con l'Ajax per Amin Younes, gli azzurri non demordono per Politano. Il Sassuolo, infatti, avrebbe aperto degli spiragli per la cessione del forte esterno d'attacco. Con l'arrivo di Younes, il club partenopeo può mettere sul piatto il prestito di Ounas nell'operazione, oltre ad un conguaglio economico da 20 milioni di euro. Lunedì potrebbe essere il giorno svolta per decidere il futuro di Politano.

Sul fronte uscite Maksimovic e Giaccherini sono ormai prossimi a lasciare Napoli. Il difensore serbo ha svolto questa mattina le visite mediche con lo Spartak Mosca e per l'ufficializzazione del suo passaggio in prestito al club russo, dovrebbe essere ormai questione di ore. Per l'esterno ex Juve, invece, sembra materializzarsi uno sprint finale tra Chievo e Spal, con l'Atalanta ormai più defilata, soprattutto in caso di mancata cessione di Orsolini. A confermare l'interesse delle tre squadre di Serie A per l'azzurro è stato il suo agente Furio Valcareggi a Radio Kiss Kiss Napoli.

Dalla Svezia, invece, arriva una notizia in chiave futura: il Watford, infatti, sembra aver raggiunto un accordo di massima per il trasferimento in Inghilterra a partire dal 1° luglio del promettente portiere del Goteborg Pontus Dahlberg, bruciando la concorrenza del Napoli.