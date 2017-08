CALCIOMERCATO NAPOLI - Tutte le trattative di giornata: le ultimissime

La bomba che sta scuotendo nelle ultime ore il mercato del Napoli è sicuramente quella relativa all'interesse del Psg per Pepe Reina. L'offerta dei parigini, che si aggirerebbe sui 7 milioni di euro bonus compresi (con due anni di contratto a 3,5 milioni netti per il calciatore), è sicuramente importante per un 35enne in scadenza fra 10 mesi, ma per gli azzurri sarebbe davvero difficile privarsi di un calciatore fondamentale per lo scacchiere di Sarri ad una settimana dalla chiusura del mercato. Due, comunque, sembrano essere le uniche alternative possibili nel caso in cui la situazione dovesse repentinamente cambiare e si dovesse consumare per davvero l'addio con l'estremo difensore iberico. Entrambe le piste portano in Italia: Mattia Perin del Genoa e Lukasz Skorupski della Roma.

IL MARSIGLIA NON MOLLA MILIK - L'Olympique Marsiglia continua ad accarezzare la speranza di arrivare ad Arkadiusz Milik. La dirigenza del club transalpino - secondo FranceTv - starebbe lavorando in gran segreto per consegnare a Rudi Garcia l'agognato rinforzo nel reparto avanzato. I nomi individuati sembrano essere proprio quello del centravanti polacco del Napoli o quello di Moussa Dembelè del Celtic Glasgow.

ZINCHENKO IN STAND-BY? - Non c'è ancora un'accelerata sul centrocampista ucraino del Manchester City. Il Napoli cerca di capire anche chi partirà, prima di acquistare nuovi calciatori. Novità potrebbero esserci in tal senso nelle prossime ore, anche se l'accordo con gli inglesi è tutt'altro che lontano.

SFIDA NAPOLI-JUVE PER ARZAIZ - Osservatori di Napoli e Juve hanno seguito dal vivo sabato scorso le prestazioni di Josè Arnaiz, giovane e promettente esterno destro del Valladolid. A confermare la notizia è stato il ds del club iberico Gomez, come riportato da As.

MANCINI SOFFIA AL NAPOLI UN ARGENTINO - Emerge un nuovo retroscena sul mercato del Napoli: il talentuoso centrocampista argentino Emiliano Rigoni era finito anche nel mirino azzurro e dell'Ajax prima di firmare con lo Zenit. A riferirlo è Voetbal4u.

Capitolo Cessioni

Sono ore caldissime per il Napoli sul fronte cessioni: i nomi più caldi in uscita sono quelli di Pavoletti, Zapata, Tonelli e Strinic. Per il primo è sfida tra Sassuolo e Cagliari, con Besiktas e Alaves sullo sfondo. Il colombiano piace molto alla Samp, che aspetta di conoscere il futuro di Schick per lanciare l'assalto finale. Tonelli è cercato dai blucerchiati, dal Torino e dal Chievo, mentre Strinic piace molto sia in Italia che all'estero. Nessuna soluzione all'orizzonte per Rafael e Zuniga, ancora sotto contratto con gli azzurri, mentre Giaccherini potrebbe anche restare alla fine.