CALCIOMERCATO NAPOLI - Tutte le notizie di giornata: le ultimissime

Il Napoli non molla e non mollerà la presa su Politano. L'esterno del Sassuolo è il principale obiettivo degli azzurri, nonostante le resistenze del Sassuolo. Secondo Sky Sport il club neroverde potrebbe comunque cedere in chiusura di mercato e starebbe sondando la pista Caprari per sostituire il suo gioiello.

Del futuro di Politano ne ha parlato anche l'ad del Sassuolo Giovanni Carnevali ai microfoni di Calciomercato.com: "Le dichiarazioni di Sarri su Politano? Mi fa sorridere, ho preso le sue parole come una battuta, sono cose che ci fanno sorridere e ridere allo stesso tempo. Il Sassuolo ha la sua politica, quella di non cedere i giocatori migliori nel mese di gennaio, poi nel calcio può succedere di tutto. Ma se ricordate è già successo nella nostra storia, per esempio con Zaza: la Juve ce l'aveva chiesto e non l'abbiamo ceduto. Politano dovrà cercare di rendere al meglio perché nel mese di giugno, se ci saranno le condizioni, non soltanto con il Napoli ma anche con altre società, ne riparleremo. Non abbiamo fatto promesse a Politano, al momento giusto valuteremo le cose. Noi riteniamo che Politano debba essere un professionista, lo è sempre stato e lo sarà. Può essere che per qualche giorno possa avere le idee confuse, ma questa situazione deve essere limitata, devo tornare a essere il Politano di sempre. Deve capire che ci possono essere altre opportunità. I giocatori più bravi dobbiamo cercare di tenerceli stretti".

Chi invece dovrebbe lasciare Napoli nei prossimi giorni, indipendentemente dall'arrivo in azzurro di un altro esterno d'attacco è Emanuele Giaccherini. A confermarlo è il suo agente Furio Valcareggi ai microfoni di Tmw Radio: "Sto aspettando notizie, stiamo cercando di concludere. L'interesse del Chievo non è un mistero, ci sono dei problemi legati come spesso succede legati ai soldi. Nel calcio, lo ripeto spesso, si guadagna per quello che si è fatto e non per quello che si farà. Emanuele ha fatto tanto nella sua carriera, anche con la maglia della Nazionale, quindi merita lo stipendio che ha e su quello non si transige. Poi è ovvio che ci adegueremo ai parametri del Chievo. I tempi? Stiamo parlando in queste ore, una soluzione può arrivare già domattina. Non è una operazione da ultimo giorno. E comunque mi preme ribadire che col Napoli si tratta di divorzio consensuale, senza isterismi e senza polemiche".