CALCIOMERCATO NAPOLI - Tutte le notizie di giornata: le ultimissime

Nuovo assalto a Politano o arrivo anticipato di Younes. Sembra essere questo il doppio binario su cui si sta muovendo il Napoli nelle ultime ore per regalare a Sarri un esterno d'attacco prima della fine del calciomercato. Il Sassuolo continua a non volerne sapere di cedere il suo gioiello, che però spinge per un trasferimento in azzurro. Il club partenopeo potrebbe decidere di inserire Ounas come contropartita tecnica, pur di provare a strappare il 24enne ai neroverdi. Permane, invece, grande distanza con l'Ajax sulla valutazione di Younes. Il tedesco dovrebbe trasferirsi all'ombra del Vesuvio a parametro zero dal prossimo 1° luglio. I lancieri, però, continuano a chiedere una cifra elevata per anticipare di sei mesi il matrimonio con la società di De Laurentiis.

MAKSIMOVIC VERSO LA RUSSIA - "Ho incontrato Nikola. Mi ha chiesto della Russia, di tutto ciò che sta accadendo nel paese e del calcio. Gli ho detto che la Russia è un paese bellissimo, ma non ho parlato del club in cui potrebbe andare". Questo il retroscena svelato da Zoran Tosic, centrocampista serbo ex Cska Mosca e compagno di Maksimovic in nazionale, nel corso di un'intervista a Championat.ru. Il difensore del Napoli potrebbe lasciare il club partenopeo a gennaio per trasferirsi proprio in Russia. Lo Spartak Mosca, secondo la stampa locale, sarebbe disposto a pagare 14 milioni di euro per l'azzurro, al quale andrebbe un ingaggio da 2 milioni a stagione (CLICCA QUI PER LEGGERE L'INTERVISTA COMPLETA).

TORREIRA PER IL FUTURO - In vista della prossima stagione, il Napoli pensa anche al forte centrocampista della Sampdoria, autore sin qui di un esaltante girone d'andata. "Abbiamo in programma un appuntamento per incontrarci con il Napoli", ha dichiarato l'agente del giocatore, Pablo Betancourt, ai microfoni di CalcioNapoli1926.it.

RAFAEL-DEPORTIVO LA CORUNA, GLI AGGIORNAMENTI - Il portiere brasiliano del Napoli è stato accostato con insistenza al club spagnolo nelle ultime settimane. Il 'Depor' ha ufficializzato, proprio nelle ultime ore, l'arrivo dell'estremo difensore ucraino Koval dalla Dynamo Kiev. Secondo "El Desmarque", però, Rafael resta nel mirino del sodalizio iberico.

DENIS PUO' ACCASARSI AL VENEZIA - German Denis, che proprio nei giorni scorsi si era offerto al Napoli, potrebbe tornare in Italia e giocare in Serie B con la maglia del Venezia, allenato da Pippo Inzaghi. Lì 'El Tanque' ritroverebbe il suo ex compagno in azzurro Leandro Rinaudo, ora ds dei lagunari, che sta provando a convincerlo a trasferirsi nel club veneto.