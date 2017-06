CALCIOMERCATO NAPOLI - Tutte le trattative di giornata: le ultimissime

Comincia una settimana importante per il mercato del Napoli. Il club partenopeo vorrebbe provare a risolvere la questione portiere già nei prossimi giorni. La conferma di Pepe Reina sembra restare una priorità. Allo spagnolo, poi, potrebbe essere affiancato Alex Meret, il giovane in prospettiva che più piace alla dirigenza azzurra. Chi, invece, sembra sicuramente in lista di sbarco è Gigi Sepe: "Ci sono 4 squadre che stimano molto il calciatore, poi bisogna arrivare ad una fase concreta. Al giocatore da fastidio che tutti hanno dimenticato il suo grande campionato ad Empoli ed ora vuole giocare. Io voglio che Sepe giochi, poi altrimenti ci rinnovano il contratto a cifre più alte visto che tutto ha un prezzo", ha spiegato l'agente del portiere Mario Giuffredi a Radio Kiss Kiss Napoli.

REPARTO TERZINI - Sono giorni decisivi anche per la difesa: si prova a stringere per i rinnovi di Ghoulam e Strinic, entrambi in scadenza nel 2018. Chi invece difficilmente approderà all'ombra del Vesuvio è Mario Rui: "Al Napoli piace tanto, ma bisogna convincere la Roma ed il giocatore. Quest’anno con l’infortunio di Emerson partirebbe titolare. Io appoggerò in ogni modo le sue scelte", ha dichiarato a Radio Kiss Kiss Napoli l'agente Mario Giuffredi. Dalla Francia, invece, rilanciano il nome di Jordan Amavi. Il terzino sinistro transalpino, ora all'Aston Villa, continua ad essere seguito dagli azzurri secondo Mercato365.

OUNAS, PRONTA L'OFFERTA - Il Napoli sarebbe pronto a presentare nelle prossime un'offerta al Bordeaux da 7 milioni di euro per Ounas. A scriverlo in Francia è Buzzsport. La richiesta dei girondini si aggira, però, intorno ai 10 milioni.

BELFODIL E IBRAHIMOVIC - Mino Raiola chiude le porte ad un arrivo di Zlatan Ibrahimovic al Napoli. Il noto procuratore, nella sua conferenza stampa sul web, ha escluso un approdo dello svedese in azzurro. Dal Belgio, invece, viene rilanciata la notizia di un interesse del Napoli per l'ex Inter Ishak Belfodil. A scriverlo è La Derniere Heure.

GRASSI DI NUOVO VIA IN PRESTITO - "Vogliamo mandare il giocatore a giocare con continuità, anche per un paio di anni, poi sarà pronto per il Napoli". Queste le intenzioni dell'agente di Grassi Mario Giuffredi, anticipate ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.