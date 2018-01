CALCIOMERCATO NAPOLI - Tutte le notizie di giornata: le ultimissime

Vinicius Morais ha sostenuto quest'oggi le visite mediche a Villa Stuart. Il 22enne attaccante brasiliano diventerà un calciatore del Napoli, ma potrebbe continuare a giocare nel Real Sport Clube in Portogallo. Di lui, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato l'ex azzurro Josè Luis Vidigal: "Al suo primo anno nella serie B portoghese ha dimostrato qualità importanti. Bisognerà vedere se saprà adattarsi ad un calcio difficile come quello italiano. È alto un metro e novanta, ma ha un’ottima velocità anche se non nei primi metri. Inoltre ha un sinistro letale. Deve migliorare nel gioco spalle alla porta, ma ha già dimostrato di essere forte. Secondo me il Napoli ha fatto bene a prenderlo. Chi mi ricorda? Per caratteristiche un po’ Adriano, anche se spero abbia una testa diversa! Fossi nel Napoli, lo prenderei ma lo darei in prestito ad una squadra di Serie A per fargli fare esperienza in Italia" (CLICCA QUI PER LA SCHEDA DI MORAIS).

DALLA SPAGNA: "NAPOLI, DAL BARCELLONA SIA DEULOFEU CHE VIDAL?" - Una clamorosa doppia operazione sarebbe allo studio in queste ore tra Napoli e Barcellona. Non solo Deulofeu: azzurri e blaugrana starebbero trattando anche il cartellino del terzino Aleix Vidal. A scriverlo in Spagna è Sport.es. Il Napoli - scrive Sport - è disposto ad acquistare a titolo definitivo Vidal già a gennaio e la priorità del club azzurro è quella di chiudere l'operazione Deulofeu con Vidal incluso (CLICCA QUI PER LEGGERE LA NOTIZIA).

UFFICIALE L'ARRIVO DI BANGOURA - Il Napoli ha ingaggiato a titolo definitivo il 23enne guineiano Karba Ismael Bangoura. A darne notizia è il sito ufficiale della Lega Serie A. Il terzino sinistro, che era attualmente svincolato, è cresciuto nelle giovanili dell'Inter, prima di approdare al Cesena in Serie B. Nelle ultime tre stagioni ha giocato in Serie C con le maglie di San Marino, Fidelis Andria e Maceratese (CLICCA QUI PER LA NOTIZIA).