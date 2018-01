CALCIOMERCATO NAPOLI - Tutte le notizie di giornata: le ultimissime

Colpo a sorpresa del Napoli. Gli azzurri, infatti, secondo quanto riferisce Sky Sport, si sono assicurati un 22enne attaccante brasiliano, Carlos Vinicius Alves Morais. Prima punta di grande fisicità (190 cm di altezza), Morais gioca con il Real Sport Clube, nella Serie B portoghese, in cui ha già messo a segno 11 reti dall'inizio del campionato. Il giocatore dovrebbe sostenere nelle prossime ore le visite mediche (CLICCA QUI PER LEGGERE LA NOTIZIA).

GRAN BAGARRE SULLE FASCE - Tramontata definitivamente la pista Verdi, il Napoli continua la sua ricerca sul mercato di un esterno d'attacco da consegnare a Sarri entro la chiusura del calciomercato invernale. Quelli di Deulofeu e Politano restano i nomi più caldi in chiave azzurra, ma non sono gli unici. Dalla Spagna Rac1 riferisce di un accordo raggiunto tra azzurri e blaugrana per l'ex Milan sulla base di un prestito con obbligo di riscatto fissato a 17 milioni di euro (CLICCA QUI PER LEGGERE LA NOTIZIA). Altri due calciatori, che a gennaio potrebbero lasciare le loro rispettive squadre, potrebbero concretamente finire nel mirino azurro nei prossimi giorni qualora saltassero le trattative con Barcellona e Sassuolo. Si tratta del belga Yannick Ferreira Carrasco, 24 anni, già accostato nei mesi scorsi al Napoli dai più autorevoli quotidiani sportivi spagnoli, e del tedesco Andrè Schurrle, 27 anni. Il primo è in uscita dall'Atletico Madrid, ma ha qualche 'esuberanza' tattica di troppo. Il secondo, che sta trovando poco spazio al Borussia Dortmund ed è stato accostato negli ultimi giorni a molti club europei, ha dalla sua una grande duttilità e la capacità di poter ricoprire praticamente tutti i ruoli dell'attacco, a fronte però di un ingaggio non poco elevato (CLICCA QUI PER LEGGERE LA NOTIZIA).

IL FENERBAHCE PROVA L'INSERIMENTO SU YOUNES - Il Fenerbahce prova ad inserirsi tra il Napoli e Amin Younes. Il club turco, secondo quanto riferisce SuperHaberTv, avrebbe presentato un'offerta per assicurarsi l'esterno tedesco a parametro zero a giugno. Gli azzurri restano comunque favoriti nella corsa al giocatore dell'Ajax.

ZUNIGA, IL NACIONAL ATTENDE UN DOCUMENTO DAL NAPOLI - L'Atletico Nacional aspetta un documento del Napoli per poter contrattualizzare Camilo Zuniga. A scriverlo in Colombia è Publimetro. Il club partenopeo dovrebbe inviare nelle prossime ore - secondo Publimetro - il transfer che consentirà alla squadra di Medellin di mettere sotto contratto l'esterno di difesa. Sul cartellino del calciatore c'è ancora una disputa tra Napoli e Watford, come ha spiegato il presidente dell'Atletico Nacional Andres Botero a Caracol Radio: "Per Zuniga c'è una questione da sistemare tra Watford e Napoli" (CLICCA QUI PER LA NOTIZIA).

PETRETTA, L'AGENTE: "A NAPOLI LO PORTEREI ANCHE A PIEDI" - Raoul Petretta, giovane e promettente terzino di origini campane del Basilea, è finito nel mirino di molti club europei. A Radio Crc ha parlato il suo agente, Maurizio Gaudino: "Sta facendo molto bene. E' molto veloce e ha un bel sinistro. Il Napoli? Fino ad ora non ci sono stati contatti, ma se arrivasse un'offerta degli azzurri gli direi di accettare subito la destinazione. A Napoli lo porterei anche a piedi".