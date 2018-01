CALCIOMERCATO NAPOLI - Tutte le notizie di giornate: le ultimissime

Simone Verdi ha deciso di dire 'no' al Napoli. L'esterno ex Empoli resterà al Bologna almeno fino a giugno. Lo stesso calciatore, nel corso di un'intervista a Sky Sport 24, ha spiegato i motivi che lo hanno indotto a rifiutare l'offerta azzurra: "Non è stato un no al Napoli, ma non volevo lasciare il Bologna a gennaio. Sono lusingato dell'offerta, ci ho pensato, ma sono tornato sulla mia decisione. A Napoli mi hanno fatto sentire la loro vicinanza e il loro calore. Giuntoli ha provato in tutti i modi a convincermi, anche Sarri, Sepe e Tonelli mi hanno chiamato, ma non volevo prendere in giro nessuno" (CLICCA QUI PER L'INTERVISTA COMPLETA).

Ora per il Napoli le priorità diventano Deulofeu, ma soprattutto Politano. Gli azzurri dovranno convincere il Sassuolo a privarsi subito del suo gioiello. Non è da escludere che per farlo, il club partenopeo possa mettere sul piatto alcune contropartite tecniche di gradimento dei neroverdi, tra cui Nikola Maksimovic.

NIENTE NEWCASTLE PER REINA - Il Newcastle non pensa a Pepe Reina per gennaio. L'entourage di Rafa Benitez, infatti, ha smentito la notizia dell'interesse per il portiere del Napoli a Mundo Deportivo.

MIGNOLET PER IL FUTURO? - Simon Mignolet è uno dei possibili sostituti di Reina a giugno. Il Napoli pare infatti interessato al portiere del Liverpool, secondo quanto scrive Het Niewusblad. Il belga vorrebbe lasciare Anfield Road già a gennaio, ma lo farà con ogni probabilità in estate (CLICCA QUI PER LEGGERE LA NOTIZIA).

CASTILLEJO: "IN ESTATE POTEVO ANDARE AL NAPOLI" - "In estate c'è stato un interesse del Napoli nei miei confronti. Hanno parlato con il mio agente per farmi una proposta, che però non è poi andato in porta. Era una buona possibilità perchè il Napoli è un grande club, ma sto molto bene al Villarreal, dove sto crescendo". Queste le parole di Samu Castillejo a Bernabeudigital.

DALLA TURCHIA: "RIFIUTATA OFFERTA DEL NAPOLI PER ARSLAN" - Il Besiktas avrebbe rifiutato nelle scorse settimane un'offerta del Napoli da 5 milioni di euro per il centrocampista Tolgay Arslan. A scriverlo in Turchia è Fotomaç. La richiesta del club di Istanbul per il cartellino del calciatore è di circa 15 milioni (CLICCA QUI PER LA NOTIZIA).