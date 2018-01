CALCIOMERCATO NAPOLI - Tutte le notizie di giornata: le ultimissime

Sono ore decisive per il passaggio di Simone Verdi al Napoli. Lunedì potrebbe essere il giorno giusto per definire gli ultimi dettagli che mancano per concludere l'affare che dovrebbe portare in azzurro l'esterno d'attacco del Bologna per circa 20 milioni di euro complessivi. Il giocatore sembrerebbe essersi convinto ad accettare il trasferimento all'ombra del Vesuvio, dove ritroverebbe Sarri e Giuntoli, con cui ha già lavorato ad Empoli e Carpi.

DENIS SI OFFRE COME VICE-MERTENS - L'ex azzurro, reduce da un'esperienza al Lanus nella massima serie argentina, è pronto a tornare in Italia: "A Napoli ho lasciato il cuore, tanti amici e soprattutto bei ricordi. Tornerei di corsa, anche ora. Sto bene fisicamente, mi accontenterei anche di di fare il vice-Mertens", ha spiegato El Tanque nel corso di un'intervista al Corriere della Sera (CLICCA QUI PER LEGGERE L'INTERVISTA A DENIS).

BENITEZ RIPENSA A REINA - Rafa Benitez pensa ad una sua vecchia conoscenza per la porta del Newcastle. Il tecnico spagnolo, infatti, vorrebbe riavere a sua disposizione Pepe Reina, secondo quanto scrive The Sun. L'azzurro, però, non lascerà il Napoli prima di giugno.

NAPOLI E JUVE SI SFIDANO PER FARES - Rivali in campionato e rivali anche sul mercato. Azzurri e bianconeri si sfidano, secondo Sky Sport, anche per il promettente esterno del Verona in vista di giugno, con la Juve che sembra al momento favorito.

MAKSIMOVIC RICHIESTO IN ITALIA E ALL'ESTERO - Il difensore serbo potrebbe lasciare Castel Volturno già a gennaio. Per lui richieste dal Sassuolo e dalla Germania.