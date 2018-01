CALCIOMERCATO NAPOLI - Tutte le notizie di giornata: le ultimissime

Aurelio De Laurentiis vuole abolire la clausola rescissoria dal contratto di Maurizio Sarri, aumentando l'ingaggio dell'ex Empoli. Di questo il presidente ed il tecnico ne avrebbero parlato nel corso di un incontro a Figline Valdarno, dove il patron azzurro si è recato il giorno prima del 59esimo compleanno dell'allenatore. La clausola da 8 milioni di euro - come riferito da Gianluca Di Marzio nel corso di "Calciomercato l'originale" in onda su Sky Sport - è esercitabile dal 1° febbraio al 31 maggio. Sarri, per il momento, avrebbe chiesto a De Laurentiis di parlarne nei prossimi mesi. Intanto dall'Inghilterra rimbalza una voce che vorrebbe il trainer partenopeo tra i possibili successori di Antonio Conte al Chelsea. Secondo il Daily Mail, oltre a Sarri, nella rosa dei papabili ci sono anche Allegri, Simeone e Ancelotti (CLICCA QUI PER LEGGERE LA NOTIZIA).

ALVARO GARCIA NEL MIRINO AZZURRO? - Dalla Spagna spunta il nomer di Alvaro Garcia in chiave azzurra. Secondo 'As', infatti, emissari del Napoli assisteranno dal vivo domenica prossima ad un match del Cadice, per osservare da vicino le prestazioni del veloce esterno d'attacco, la cui clausola rescissoria ammonta a 8 milioni di euro.

MAKSIMOVIC PUO' PARTIRE GIA' A GENNAIO - Arrivato in azzurro per una cifra abbastanza elevata nell'agosto del 2016, il centrale serbo potrebbe lasciare il Napoli dopo un anno e mezzo in cui ha trovato poco spazio. Secondo quanto riferito da Sky Sport, infatti, la dirigenza partenopea ha parlato con gli agenti del giocatore, valutando l'ipotesi di una cessione, magari in prestito, già a gennaio.

TORNA DI MODA IL NOME DI BARBA - Per un Maksimovic che potrebbe partire, un'altra vecchia conoscenza di Sarri potrebbe arrivare in azzurro. Secondo il Corriere dello Sport, infatti, Federico Barba sarebbe tornato nel mirino club partenopeo. Sul difensore centrale, ora allo Sporting Gijon, anche Sampdoria e Sassuolo.

CICIRETTI SEI MESI AL GETAFE? - L'esterno del Benevento, promesso sposo del Napoli a giugno a parametro zero, potrebbe concludere la sua stagione in prestito in Spagna al Getafe. A dirlo è Sportitalia.