CALCIOMERCATO NAPOLI - Tutte le notizie di giornata: le ultimissime

"Verdi o Delofeu? Dobbiamo essere attenti agli innesti da comprare perché devono rispettare i canoni sarriani. Sarri è il finalizzatore delle nostre decisioni per gli acquisti immediati e non prospettici. Non si è mai da soli a decidere e bisogna considerare anche gli interessi dei club, famiglie e paure dei calciatore di non giocare nel contesto sarriano. Verdi sarebbe lo spartito più idoneo perché è già stato allenato da Sarri, mentre Deulofeu sarebbe più un salto nel buio". Così Aurelio De Laurentiis ha parlato del calciomercato del Napoli nel corso di una lunga intervista rilasciata a Radio Kiss Kiss Napoli (CLICCA QUI PER LEGGERE LE PAROLE DI DE LAURENTIIS).

MACHACH A ROMA PER LE VISITE MEDICHE - Zinedine Machach è sbarcato quest'oggi a Roma per le visite mediche. In serata è arrivata l'ufficializzazione della firma del contratto con il Napoli fino al 2022 (CLICCA QUI PER LE PRIME PAROLE DI MACHACH). Nel corso dell'intervista rilasciata a Radio Kiss Kiss Napoli, De Laurentiis ha parlato anche dell'acquisto del centrocampista francese: "Machach è stato individuato da Giuntoli ed è un acquisto prospettico e non sarà l’unico. Non bisogna mettersi una medaglia al collo per ogni acquisto che facciamo perché a volte ci siamo sbagliati e a volte abbiamo preso decisioni giuste".

CAVANI, L'AGENTE NON ESCLUDE UN RITORNO AL NAPOLI - "Un ritorno di Edinson al Napoli? Nel calcio non si sa mai, non escludo nulla". Così Fernando Guglielmone, fratello ed agente dell'attaccante uruguaiano, ha parlato a Sportnotizie24 del futuro del Matador (CLICCA QUI PER LEGGERE L'INTERVISTA).

MAGGIO RESTA IN AZZURRO - L'agente di Christian Maggio, Massimo Briaschi, ha rilasciato alcune dichiarazioni a microfoni spenti a Radio Kiss Kiss Napoli sul futuro del suo assistito: "Maggio al Torino? Assolutamente no, non c'è niente di vero. Anzi, non so come possano essere messe in giro certe voci. A gennaio sicuramente non si muove da Napoli, a giugno vedremo".

TORNA D'ATTUALITA' IL NOME DI RASHICA - Dall'Olanda, intanto, torna di moda in chiave azzurra il nome di Milot Rashica. Il club partenopeo, infatti, continua ad essere tra le squadre interessate al 21enne attaccante esterno del Vitesse, secondo quanto scrive Voetbalzone.

NIENTE NAPOLI PER CRISCITO - Andrea D'Amico, procuratore di Domenico Criscito, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli delle voci di mercato sul difensore dello Zenit: "Ogni volta che si apre una sessione di mercato, Criscito viene accostato al Napoli. Anche questa volta, però, non ci sono stati contatti. Mimmo è in vacanza, non c'è alcuna trattativa con gli azzurri".