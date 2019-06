Dalla Spagna: "Il Napoli vuole tre giocatori del Real Madrid"

Secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo As, il Napoli sarebbe interessato a tre giocatori del Real Madrid, per i quali avrebbe chiesto informazioni alla società dei blancos. Si tratta di Marcos Llorente, Dani Ceballos e Theo Hernandez. Sui tre, non titolarissimi nel Real Madrid, la società vuole comunque aspettare il parere del tecnico Zinedine Zidane. I tre calciatori sono comunque richiesti anche all'estero.



Per Llorente si parla di Premier League, Theo Hernandez ha offerte dalla Bundesliga e Ceballos è considerato un rincalzo di qualità.

