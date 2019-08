Icardi e James, la storia infinita: il Napoli spera ancora di portarli in azzurro

Il campionato è ormai ai nastri di partenza, Ancelotti si è detto soddisfatto degli obiettivi di mercato raggiunti, ma Mauro Icardi e James Rodriguez al momento vestono ancora le casacche di Inter e Real Madrid. Eppure c'è chi è certo il Napoli abbia ancora possibilità di fare suoi il campione argentino e quello colombiano.

Il presidente Aurelio De Laurentis ha fatto da tempo le sue offerte a squadre titolari dei cartellini e ai giocatori, e mancano 3-4 giorni ancora prima che il tempo scada definitivamente. Ci sono ancora speranze approdino in azzurro, pare.

Intanto con Fernando Llorente, ex Tottenham ora svincolato, resta una pista calda sebbene "di riserva" nel caso Icardi non dovesse accettare le lusinghe del patron del Napoli. Dall'argentino si attendono segnali concreti, così come dal Real Madrid che potrebbe convincersi a cedere James in prestito.