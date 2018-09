Napoli-Parma, dopo la partita la Regione garantirà trasporto pubblico

La Regione Campania ha deciso il prolungamento straordinario dell'orario delle corse metropolitane Eav e Trenitalia in occasione della sfida Napoli-Parma. In particolare, Trenitalia garantirà cinque treni metropolitani: a intervalli di circa dieci minuti 4 corse partiranno dalle 23:00, da Campi Flegrei in direzione Napoli San Giovanni - Barra (23:00, 23:10, 23:20, 23:30). Una sola corsa prevista in direzione Pozzuoli (fermate Cavalleggeri, Bagnoli) sarà effettuata alle 23:20 circa.



Dunque l'ultima corsa utile in direzione centro storico-stazione centrale sarà effettuata alle 23:30. Ricordiamo che la partita Napoli-Parma (calcio d'inizio alle 21) dovrebbe terminare alle 22:50 circa.

