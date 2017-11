Totti: "Se non dovesse vincere la Roma, per lo scudetto tifo Napoli"

"Per lo scudetto ci sono tre-quattro squadre sullo stesso livello, ma qualcosa in più ce l’ha sempre la Juve. Il Napoli è la squadra più bella da vedere, può vincere lo scudetto se non avrà troppi infortuni. Se non dovesse vincerlo la Roma, preferisco il Napoli, così per cambiare. A Torino si saranno stancati di festeggiare. A Napoli ci camperanno per altri cent’anni pure loro. Mi piacerebbe uno scudetto al Sud. All'Inter? Eh no, all'Inter no". Così Francesco Totti ha parlato della lotta scudetto nel corso di una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera.

L'ex capitano della Roma ha parlato anche di Lorenzo Insigne e della sua esclusione dal match spareggio tra Italia e Svezia: "Con me giocava dal primo minuto, è uno dei pochi che poteva risolvere la partita".

Inoltre per il nuovo ct della Nazionale il dirigente giallorosso ha fatto il nome del napoletano Vincenzo Montella.