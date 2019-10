Torino-Napoli, prima convocazione della stagione per Tonelli

C'è anche Lorenzo Tonelli tra i calciatori convocati da Carlo Ancelotti per la trasferta di Torino. Per il difensore, lo scorso anno in prestito alla Sampdoria, si tratta della prima convocazione stagionale in gara ufficiale.

Non faranno parte, invece, della comitiva azzurra gli infortunati Maksimovic e Mario Rui, oltre allo squalificato Koulibaly.

L'elenco completo dei convocati: Allan, Callejon, Di Lorenzo, Elmas, Fabian Ruiz, Gaetano, Ghoulam, Hysaj, Insigne, Karnezis, Llorente, Lozano, Luperto, Malcuit, Manolas, Meret, Mertens, Milik, Ospina, Tonelli, Younes, Zielinski.