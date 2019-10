Mazzarri ingabbia gli azzurri: Torino-Napoli finisce 0-0

Secondo 0-0 consecutivo per il Napoli dopo quello rimediato in Champions League col Genk mercoledì scorso. Gli azzurri di Ancelotti, contenuti al meglio dal Toro di Mazzarri, non riescono ad andare oltre uno scialbo pareggio, seppur conquistato sul campo di una squadra solida come quella granata.

Non basta il ritorno iniziale al 4-3-3, nonostante qualcosa di buono si sia intravisto in casa partenopea nella prima frazione di gioco. Delude ancora il messicano Lozano, preferito a Callejon nell'undici iniziale.

Da segnalare l'infortunio a Elseid Hysaj, uscito intorno al 30esimo dopo una brutta caduta in seguito ad un contrasto di gioco con Ansaldi. Il terzino albanese è stato costretto a lasciare il suo posto in campo a Ghoulam. La diagnosi, dopo un esame clinico e radiologico, è di frattura parcellare dello sterno.

Poche davvero le occasioni gol degne di note, da una parte e dall'altra. In casa azzurra il più pericoloso si è rivelato Llorente, subentrato ad Insigne nel corso della ripresa.

Ora spazio alla sosta per le nazionali, con tantissimi calciatori del Napoli che lasceranno Castel Volturno per aggregarsi alle proprie rappresentative.