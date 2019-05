Top 11 Serie A, tra i migliori della stagione due giocatori azzurri e due napoletani

Stagione positiva ma tra alti e bassi quella, appena conclusasi, per il Napoli. Eppure due suoi calciatori possono ritenersi più che soddisfatti: Koulibaly e Allan sono stati infatti inseriti nella top 11 della Serie A.

La formazione "tipo" di questa stagione vedrebbe infatti in campo Sirigu, Izzo, Chiellini, Koulibaly, Chiesa, Allan, Barella, Matuidi, Gomez, Piatek e Quagliarella. Insomma, non soltanto i due calciatori del Napoli in evidenza, ma anche due partenopei autori di una grandissima stagione: Armando Izzo del Torino e Fabio Quagliarella della Sampdoria.

