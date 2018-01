Nuova esperienza per l'ex portiere del Napoli Toni Doblas. L'estremo difensore spagnolo, in azzurro nel 2014, giocherà nella massima lega delle Filippine.

Il 37enne si è infatti accordato con il Ceres Negro. Per l'ex azzurro non è la prima esperienza in un campionato asiatico: già nel 2016 aveva giocato in India con il Delhi Dynamos.