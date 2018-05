Tonelli e la frecciata alla Juventus: "Pensate solo al Napoli"

Non si placano le polemiche sull'asse Napoli-Torino, legate alla vittoria dello scudetto juventino. Una stoccata arriva dal difensore centrale degli azzurri Lorenzo Tonelli, che risponde alle provocazioni juventine. Tonelli ha postato il suo pensiero su Instagram: "Quando il vincitore invece di pensare alla vittoria pensa a colui che ha sconfitto, vuol dire che è stata una vittoria sofferta e che nell'arco temporale della gara ha pensato anche di non farcela! Onore a noi che usciamo sconfitti da questo campionato, ma con la sensazione di esserne i vincenti, onore a chi come noi ci ha creduto fino all'ultimo minuto. Forza Napoli"