Tonelli saluta ancora, la lettera d'addio: "Vi porterò per sempre nel cuore"

"Vi saluto uno ad uno, tutti quanti come foste in fila indiana davanti a me. Vi lascio un'altra volta con il rimpianto di non avervi reso sul campo l'affetto che mi avete sempre dimostrato. Un grazie speciale va ai miei compagni che in questi anni mi hanno sempre fatto sentire importante e ciò mi ha permesso di poter dare il mio piccolo contributo. Porterò sempre Napoli nel cuore". Con queste splendide parole Lorenzo Tonelli saluta nuovamente Napoli, i compagni di squadra e i tifosi.

Il difensore passa nuovamente alla Sampdoria in prestito, con diritto di riscatto fissato a soli 2,5 milioni di euro. In tre stagioni (2016/2017, 2017/2018 e in questi sei mesi di 2019/2020) Tonelli ha collezionato solo 9 presenze con la maglia azzurra, segnando tre gol, una media realizzativa pazzesca per un difensore. Nonostante lo scarso impiego in campo, Tonelli si è sempre distinto per la grande professionalità, diventando beniamino dei tifosi.