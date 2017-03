Tifoso del Napoli va da Quagliarella a Genova: "Scusaci Fabio"

Aspettare Fabio Quagliarella all'esterno del campo di allenamento della Sampdoria a Bogliasco per chiedergli scusa. E' quanto ha fatto Antonio, un tifoso del Napoli che risiede a Genova.

A raccontarlo è stato lo stesso supporter azzurro a GianlucaDiMarzio.com: "Gli ho detto scusaci, perché se lo merita. Dopo quello che ha passato in tutti questi anni, dopo le accuse che ha subito, era il minimo venire qui e dedicargli due minuti del mio tempo per chiedergli scusa. Senza sapere i reali motivi di quell'addio, motivi che in questi anni hanno costretto Fabio a vivere con una pressione esagerata addosso. Non poter uscire per la sua Napoli, avere paura come ha raccontato lui, dev'essere la cosa più brutta per un napoletano: mi sentivo in dovere e in piacere di venire qui e dirgli scusaci di persona".

"Fabio che mi ha detto? 'Non ti preoccupare, assolutamente. Non ti preoccupare'... e poi mi ha abbracciato, è stata un'emozione grande", conclude Antonio.