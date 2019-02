Napoli-Zurigo, San Paolo blindato: in arrivo circa 2000 tifosi svizzeri

Massima attenzione dentro e fuori lo Stadio San Paolo, dove questa sera si giocherà il match di ritorno dei sedicesimi di Europa League tra Napoli e Zurigo.

Previsto per l'incontro un afflusso di quasi 2000 tifosi svizzeri in città.

Dal punto di vista dell'ordine pubblico, dunque, le forze dell'ordine monitoreranno con grande attenzione la situazione, dopo gli scontri tra opposte tifoserie che si sono verificati appena una settimana fa a pochi passi dal Letziground Stadion di Zurigo.

I supporters elvetici saranno scortati dal centro di Napoli fino al San Paolo e all'uscita dall'impianto di Fuorigrotta dopo la conclusione del match.

Lo Zurigo, attraverso il suo sito ufficiale, ha pubblicato un vademecum per i propri tifosi che si recheranno in trasferta nel capoluogo campano. Tra i consigli principali c'è quello di radunarsi alla Stazione Marittima per salire sui bus che li condurranno direttamente allo stadio, scortati dalle forze dell'ordine, e di non andare in giro per la città individualmente.

