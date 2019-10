Tifosi veronesi entrati solo nell'intervallo al San Paolo, le spiegazioni della polizia

Spiegato il motivo del ritardo per l'ingresso dei tifosi scaligeri allo stadio San Paolo, sabato in occasione di Napoli-Verona. La vicenda aveva suscitato le proteste del primo cittadino veronese Federico Sboarina e al presidente dell'Hellas Maurizio Setti.

I tifosi gialloblù sono arrivati al punto di incontro con le forze dell'ordine solo alle 16,45. A specificarlo è stata la Polizia di Stato, in risposta proprio alle proteste di Sboarina.

I tifosi ospiti di solito si presentano almeno due ore (sarebbe quindi dovuto essere alle 16) prima della partita per essere sicuri di arrivare in tempo al San Paolo. Ma i 500 veronesi, arrivati a bordo di cinque autobus, una trentina di minivan e venti auto private, hanno dovuto affrontare come al solito i controlli degli agenti.

I controlli sono stati veloci rispetto ad altre occasioni, specifica la polizia, proprio visto il ritardo iniziale. Il convoglio è partito dopo circa 40 minuti ed ha anche evitato la tangenziale – scortato dai poliziotti – dove c'era un ingorgo.