Spal-Napoli, denunciati cinque tifosi azzurri

Cinque tifosi del Napoli sono stati denunciati in stato di libertà dalla Digos di Ferrara per aver provocato "accensioni pericolose" durante il match Spal-Napoli, disputato lo scorso 23 settembre allo stadio Mazza di Ferrara.

Uno dei fumogeni accesi è stato lanciato sul terreno di gioco nel corso del secondo tempo della partita.

La Questura di Ferrara - come riporta Estense.com - avverte che sono in corso altre indagini che "non tarderanno a dare esiti positivi con Daspo a carico di molti tifosi".