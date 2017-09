Tifosi azzurri aggrediti a Roma dopo la partita con la Lazio: "Siete dei napoletani di m..."

Il dopo partita di Lazio-Napoli, terminata sul campo 1-4 per gli azzurri, è stato caratterizzato da scontri e aggressioni, come racconta un tifoso al Mattino.

Un'ora dopo la fine del match due tifosi azzurri si sono incamminati verso l'auto, parcheggiata nei pressi della Questura, quando a 100 metri dalla vettura sono arrivate 7 persone bendate con cinture, caschi in mano e guantoni. "Ci hanno urlato siete dei Napoletani di merda". Inizialmente i due malcapitati sono stati colpiti da pugni per essere poi ricorsi per strada, ma per loro fortuna sono riusciti a seminare gli aggressori. "Fanno passare proprio la voglia di seguire questo sport", è l'amara conclusione del tifoso del Napoli, che ha preferito restare anonimo.