Terzo portiere, il Napoli sonda il terreno per Mignolet

I dirigenti del Napoli proseguono nella ricerca di un terzo portiere (all'occorrenza secondo, visto l'incerto debutto di Karnezis). Ochoa, messicano dello Standard Liegi, è sempre in cima alla lista dei desideri, ma il club belga non sembra ammorbidirsi nelle richieste, che al Napoli sembrano esose. Il club di De Laurentiis, infatti, vorrebbe un portiere in prestito secco, per non ritrovarsi nella prossima stagione in sovrabbondanza. Così le attenzioni di Giuntoli si sarebbero spostate su Simon Mignolet, trentenne del Liverpool, titolare fino alla stagione 2016/2017.



Mignolet, 21 presenze con la nazionale belga, è ormai terzo portiere nelle gerarchie di Klopp, dopo Alisson Becker e Karius. Secondo Sky il Napoli potrebbe provare a prenderlo in prestito e garantirgli maggiori possibilità di giocare.