"Terrone del c...zo", le scuse del dirigente dell'Atalanta e l'invito al tifoso del Napoli

Ha fatto il giro dei social prima e delle tv poi il video di un battibecco tra un tifoso del Napoli ed un membro dello staff dell'Atalanta. Tutto è nato da un tifoso del Napoli che ha provocato il tecnico dell'Atalanta Gasperini, sul presunto scarso impegno negli anni passati del team di Bergamo contro la Juve (match poi terminato 2-2). A difesa di Gasperini è intervenuto un dirigente dei bergamaschi che ha dato al tifoso del Napoli del "Testa di c...o", ma soprattutto come "Terrone del c...o".

La risposta dell'Atalanta e l'invito

"Il diverbio col tifoso del Napoli? Io non sono coinvolto. Abbiamo invitato la persona a Zingonia. Non mi sento coinvolto, non è nella mia storia e nella mia vita. Ho amici dappertutto, non è un problema mio e neanche dell'Atalanta", è stata la risposta di Gasperini, incalzato nelle interviste del post partita contro la Juve. A fine serata sono poi arrivate le scuse del team manager dell'Atalanta Mirco Moioli: "Mi scuso per l’espressione usata nei confronti di questo pseudo-tifoso. Mi scuso per non essere stato in grado di mantenere la calma di fronte alle accuse gravi ed infamanti di questo signore che, evidentemente, aveva preparato la provocazione. Non mi sto giustificando, sono consapevole di aver sbagliato, anche nei confronti dell’Atalanta".

Sulla vicenda la Procura Figc ha aperto un'inchiesta.