Crisi Napoli, Borriello (assessore Sport): “Tavolo per riportare il tifo organizzato allo Stadio”

Ciro Borriello, assessore allo Sport del Comune di Napoli, ha annunciato ai microfoni di Radio Punto Nuovo che farà in modo di organizzare un incontro tra tifo organizzato e Ssc Napoli per le proteste riguardanti il regolamento d'uso del San Paolo.

L'esponente della giunta de Magistris ha confermato che esiste un problema tifo nello stadio azzurro, come del resto ha mostrato anche l'assenza dei tifosi dei gruppi storici all'incontro di ieri tra gli azzurri e l'Inter.

“Ho incontrato un rappresentante del tifo, che mi ha sottoposto la problematica dello stadio: non si percepisce più il calore del tifo organizzato – ha detto Borriello – Abbiamo deciso di convocare un tavolo, che si terrà entro un mese, a cui presenzieranno Comune, Società, Questura e rappresentanti del tifo organizzato”.

“Non è un argomento facile. Vogliamo capire come si muovono nelle altre città – ha aggiunto l'assessore – Mi sembra doveroso cercare una soluzione che possa riportare all’interno dello stadio il tifo che ci ha fatto sognare. La mancanza del tifo è come avere un giocatore in meno”.