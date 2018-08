Terzo portiere, se Ochoa salta c'è l'ex Fiorentina Tatarusanu

Continua a essere complicata la trattativa con lo Standard Liegi per Guillermo Ochoa, portiere messicano che il Napoli vorrebbe prelevare in prestito dalla squadra belga. Lo Standard continua a chiedere oltre 3 milioni di euro per Ochoa, cifra ritenuta eccessiva dal Napoli. In attesa del ritorno degli spareggi Champions (all'andata pareggio 2-2 con l'Ajax), che - in caso di mancata qualificazione - potrebbe ammorbidire le richieste della società belga, il Napoli pensa ad un'alternativa.

Il nome nuovo è quello di Ciprian Tatarusanu, portiere rumeno ora al Nantes, in passato alla Fiorentina. Secondo Tuttosport Tatarusanu vorrebbe tornare in Italia e avrebbe già dato l'assenso a un eventuale trasferimento al Napoli.