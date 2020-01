Striscia la Notizia, Tapiro d'Oro a Gattuso: "Prendiamo dei gol assurdi"

Questa sera "Striscia la notizia" trasmetterà le immagini della consegna del Tapiro d'oro, ad opera di Valerio Staffelli, all'allenatore del Napoli Gennaro Gattuso, per aver collezionato 3 sconfitte nelle prime 4 partite sulla panchina partenopea.

"La colpa è mia, ma arriveranno momenti migliori: bisogna stringere i denti e lavorare", ha dichiarato il tecnico azzurro.

L'inviato del tg satirico di Canale 5 lo ha incalzato con una battuta: "Non è che la società ha sbagliato ‘Gennaro’? Forse era meglio prendere il Santo…". "Bisogna andarci in visita tutti assieme, perché prendiamo dei gol assurdi", ha replicato Gattuso.

Non è la prima volta che l'allenatore riceve la visita di Staffelli. Già da allenatore del Milan, infatti, gli era stato consegnato un Tapiro, in quel caso per il pareggio ottenuto contro il Benevento all'esordio da coach sulla panchina dei rossoneri.