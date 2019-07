Ounas scatenato in Coppa d'Africa: doppietta per l'azzurro

Adam Ounas scatenato in Coppa d'Africa. L'attaccante del Napoli è stato il grande protagonista del match vinto per 3-0 dall'Algeria sulla Tanzania.

L'azzurro è andato in gol per ben due volte, siglando due splendide reti in velocità.

